há 13 min 15:23

O Lusitânia chega a este jogo com o estatuto de líder da Série C do Campeonato de Portugal e, houve, desde logo, uma garantia do seu treinador em relação à identidade da equipa para este jogo. "Não há autocarros nem caravanas. Não haverá disso. Não faz qualquer sentido preparar algo a que a equipa não está habituada", sustentou Ricardo Pessoa, que chegou a esta eliminatória depois do triunfo caseiro frente ao Marialvas por 1-0, na 2ª ronda.