Roger Schmidt esclarece lesão de Prestianni e revela período de ausência

Roger Schmidt revelou este sábado, em conferência de imprensa , que Gianluca Prestianni, um dos reforços do Benfica neste mercado de inverno, está a contas com uma entorse no tornozelo direito e deverá ficar ausente dos relvados nas próximas semanas."Prestianni, lamentavelmente, tem um problema no tornozelo e, muito provavelmente, vai ficar de fora umas três semanas. Estamos muito felizes com os reforços, assim como com Bah e Neres, que superaram as lesões. O nosso desafio agora é conseguir ter estes jogadores todos em campo no momento mais adequado. Temos um calendário muito apertado e agora o desafio é esse", frisou o treinador alemão.