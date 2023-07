Rui Costa explica apoio a Pedro Proença: «Não é do nosso interesse andar na autoestrada ao contrário»

Rui Costa explicou o apoio do Benfica à recandidatura de Pedro Proença, como presidente da Liga, por entender que, nesta altura, o clube não poderia andar em sentido contrário aos restantes clubes que fazem parte dos campeonatos profissionais. Este foi um dos pontos que gerou contestação dos sócios encarnados na assembleia geral , que terminou perto das 3 da manhã desta sexta-feira.Na intervenção final, o líder benfiquista referiu que a existência de apenas uma candidatura não obrigava o clube a apoiá-la. Mas também lembrou que Proença tinha o apoio de 33 clubes. "Seria mais popular da minha parte se fôssemos contra tudo e todos, usando a velha expressão 'não precisamos de ninguém'. Mas, neste caso concreto, o apoio a Pedro Proença teve muito a ver por considerar que não é do nosso interesse andar na autoestrada ao contrário."Rui Costa, de 51 anos, recordou que o Benfica se afastou da direção da Liga no anterior mandato, que aceita opiniões diferentes da sua, mas argumentou que a conjuntura é diferente."O Benfica não teria nada a ganhar em estar do outro lado. Não acredito que seja a melhor forma estar contra o mundo inteiro", destacou, apesar de admitir dar "meia volta", como aconteceu em relação à federação de basquetebol. Mas nesta altura as águias querem estar no centro de decisões.