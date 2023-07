Santi Giménez e a continuidade no Feyenoord: «Não posso prometer porque nunca se sabe...»

Santiago Giménez mostrou-se este domingo ao Benfica ao apontar um dos dois golos do triunfo do Feyenoord (2-1) frente às águias no particular disputado em Roterdão.





No final da partida, o avançado internacional mexicano, que está referenciado pelo Benfica como possível alternativa caso Gonçalo Ramos saia da equipa, mostrou-se contente por estar de volta aos relvados depois de um curto período de férias, comentou o golo marcado a Odysseas Vlachodimos e falou ainda sobre a possibilidade de deixar o clube holandês neste mercado de transferências."Estou feliz por estar aqui outra vez. Uma semana [de descanso] é suficiente. Eu amo jogar futebol por isso não preciso de mais. Estou pronto para a nova temporada. Foi uma boa aventura estar na seleção nacional, foi o meu primeiro torneio oficial e desfrutei imenso. Consegui marcar o último golo e fiquei feliz por isso. Depois, descansei a minha cabeça durante uma semana e agora estou de regresso", disse o avançado, em declarações à ESPN holandesa.

Acredito que deve ser uma sensação incrível marcar um golo decisivo pelo teu país...

"Sim, foi o melhor sentimento que já tive."

Objetivos para a temporada

"Tenho vários objetivos. O primeiro é claramente defender o nosso título porque nós merecemos. Temos uma grande equipa, com grandes jogadores e merecemos manter o título."

O golo marcado ao Benfica

"Eu não paro muito, por isso estou pronto para jogar. Creio que foi um bom golo e foi bom estar aqui com todos os adeptos."

Os adeptos adoram-te e querem que continues aqui esta temporada

"Sim, eu também gosto muito deles."

Podes prometer que vais continuar esta época?

"Não posso prometer porque nunca se sabe o que pode acontecer no futebol, mas a minha cabeça está aqui e quero ficar", terminou.