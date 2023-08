Schmidt avalia Trubin e Arthur Cabral e deixa garantia: «Espero utilizar mais jogadores esta época»

A postos para o campeonato: Arthur Cabral e Trubin já trabalham com o Benfica



Na antevisão à visita do Benfica ao Boavista , que encerra amanhã (20h45) a 1.ª jornada da Liga Betclic, Roger Schmidt abordou as chegadas de Trubin e Arthur Cabral e referiu que ainda não sabe se os vai levar na comitiva para o Porto."Espero que tornem a equipa mais forte. Já mostraram no passado que têm muitas qualidades. Fizeram treino e meio com a equipa, não é muito. Ainda vou decidir se podem fazer parte da equipa que vai a jogo. É sempre necessário algum tempo para criar conexões com os companheiros. Tentar trazê-los para um contexto de demasiada pressão na resposta que tem de dar, quero que tenham o início de participação no Benfica o mais eficaz possível. No futuro conto com eles e com a mais-valia que possam trazer ao Benfica", afirmou o treinador das águias.Questionado sobre o facto de ter dado a titularidade a Otamendi na Supertaça, depois de Morato ter feito uma boa pré-época, Schmdit foi taxativo e deixou uma garantia."Estamos no Benfica. Cabral e Trubin são jogadores maduros e habituados a estas decisões dos treinadores. Dou aos jogadores a sensação de que se estiverem a treinar bem vão merecer a oportunidade. É o estilo que tenho a liderar plantéis, manter os jogadores motivados para se desenvolverem e melhorarem. Em algumas posições temos jogadores com nível de qualidade muito semelhante, temos Otamendi, António, Morato e Tomás. Na minha opinião Otamendi é o capitão e António Silva jogou muito com ele na época passada e estão com as rotinas bem oleadas. Otamendi fez muitos jogos para o Benfica ser campeão e estar na Supertaça e, dada a sua condição física, mereceu estar nesse jogo. Na pré-época estiveram todos muito bem. Esta época espero utilizar mais jogadores para estarem na mesma forma uns dos outros", assegurou.