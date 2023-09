Schmidt e a dupla Di María-Neres no onze do Benfica: «Depende de como a equipa quer encarar o jogo»

Roger Schmidt abordou esta quinta-feira, em antevisão ao clássico de amanhã frente ao FC Porto no Estádio da Luz (20h15), a possibilidade de Di María e David Neres jogarem juntos no onze do Benfica, referindo que "depende da forma como a equipa quer encarar o jogo"."Todos os jogadores treinaram hoje, sim. Neres e Di María? Depende da forma dos jogadores na altura e da forma como a equipa quer encarar o jogo. Às vezes a definição do onze também implica ter boas opções no banco de suplentes para lançar durante o jogo. É necessário que as equipas tenham equilíbrio, e acho que esse é um fator determinante. Foi por isso que fomos campeões na última temporada. Precisamos de estar concentrados, nomeadamente nestes jogos de exigência máxima com adversários de topo", justificou o treinador alemão.