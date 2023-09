Schmidt e a 'luta' entre Trubin e Samuel Soares: «Temos muita qualidade na baliza»

Roger Schmidt analisou esta sexta-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o V. Guimarães (20h30), a luta pela titularidade na baliza do Benfica, e apesar de reconhecer que Trubin "tem evoluído", ainda não revelou se o guarda-redes ucraniano será titular diante dos vimaranenses."Não vou revelar o 11 inicial nem as minhas decisões. Já dei algumas semanas a Trubin para se habituar, tem evoluído e isso é muito importante. O Samuel [Soares] está a mostrar que também está pronto para jogar pelo Benfica, e agora temos muita qualidade na baliza e é preciso decidir. Tento sempre encontrar os melhores momentos para dar minutos a todos os jogadores, e isso não acontece só com os guarda-redes. Às vezes, os jogadores são capazes de colocar em prática muito rapidamente aquilo que fazemos nos treinos, mas noutras alturas são mais transferências a 'longo prazo'", referiu.Recorde-se que Vlachodimos viaja para Inglaterra esta sexta-feira para assinar pelo Nottingham Forest, pelo que as águias terão Trubin e Samuel Soares como alternativas para a baliza.