Schmidt: «O meu objetivo é ficar até 2026 e despedir-me do Benfica no Marquês de Pombal»

Schmidt: «A responsabilidade é minha. Não estávamos preparados para o jogo de hoje» Schmidt: «A responsabilidade é minha. Não estávamos preparados para o jogo de hoje»

A carregar o vídeo ...

Em véspera de defrontar o Sporting na Liga Betclic, Roger Schmidt reconhece a "frustração e desilusão" após a eliminação da Liga dos Campeões, afastamento esse que assumiu como sua responsabilidade após a derrota com a Real Sociedad."Assumi a responsabilidade porque sou o treinador, sou responsável por tudo, como treinamos, como jogamos. Sou também responsável se não jogarmos bem e perdermos. No meu contrato não diz que temos de ganhar todos os títulos até 2026. Lutamos, como fizemos na Champions, não é vergonha, jogámos contra equipas de topo... A Real Sociedad está a jogar muito bem. Não estamos no nosso melhor neste momento, mas temos de olhar em frente, aceitar, ser profissionais. Não podemos perder a nossa confiança, temos de estar juntos e espero conquistar muitos títulos".Questionado sobre se o resultado do dérbi de amanhã pode ter impacto no seu futuro, Schmidt respondeu com um redondo "não". "Assinei até 2026, gosto de estar no Benfica. O que sei por experiência é que aparecem dificuldades, Às vezes jogamos com os jogadores todos em forma, outras não. Tem de se lutar mais. Passar a fase de grupos da Liga dos Campeões é importante para nós e para o clube, mas às vezes acontece o que nos aconteceu este ano, temos de aceitar. Não pode ser razão para se perder confiança no Benfica e no treinador. Sinto a confiança do clube e o meu objetivo é ficar até 2026 e no Marquês de Pombal dizer adeus ao Benfica. É esse o meu objetivo e acredito que é possível", concluiu.