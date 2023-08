Schmidt elogia jogo de Musa na Supertaça: «Fez os melhores 45 minutos desde que o treino»

Roger Schmidt elogiou este domingo a exibição de Petar Musa no jogo da Supertaça, na antevisão ao Boavista-Benfica , que encerra amanhã (20h45) a 1.ª jornada da Liga Betclic."É basicamente o mesmo que já disse, os jogadores têm de mostrar que merecem essa titutularidade. Musa apresentou sempre muitos e fortes argumentos quando entrou e com golos. Não só aí mas também na componente tática. Na Supertaça, fez os melhores 45 minutos desde que o treino. É um avançado muito completo em todos os momentos do jogo, em todas as necessidades que um ponta de lança tem. Quando isso acontece, é mais provável que possa ser titular. Gonçalo Ramos esteve sempre disponível e bem a jogar. Musa esteve também disponível como segunda opção para essa posição, no final o objetivo individual de Musa é estar disponível para ser titular", referiu o técnico do Benfica.