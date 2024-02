Schmidt: «Rafa? A porta vai estar sempre aberta para ele até final da temporada»

Sem abrir o jogo, Rui Costa manteve ontem, nas explicações que deu sobre o mercado do inverno, a esperança na continuidade de Rafa (assim como de Di María), que está em final de contrato. Este sábado, Roger Schmdit foi questionado sobre isso."Rafa? A porta vai estar sempre aberta para ele até final da temporada. Se sair, a porta também estará sempre aberta e será sempre bem-vindo. Naquela idade, temos de respeitar a sua decisão, mas temos de o respeitar", disse o treinador do Benfica na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o V. Guimarães , marcado para domingo às 20h30.