Schmidt: «Trubin não está nada nervoso»

Roger Schmidt garantiu esta quinta-feira, em antevisão ao clássico de amanhã frente ao FC Porto no Estádio da Luz (20h15), que Trubin "está muito calmo" na véspera do duelo com os dragões e mostrou-se confiante numa boa prestação do guarda-redes ucraniano."Trubin não está nada nervoso, está muito calmo. O primeiro jogo no nosso estádio não foi o melhor, mas acho que esteve calmo, conseguiu fazer o que devia fazer em campo. Cada jogo vai ajudá-lo a ficar cada vez mais habituado e a melhorar, a conhecer melhor os colegas e a ficar integrado. Não o vejo nervoso, não acho que ele esteja a pensar muito nestes detalhes. Estou confiante que fará um bom jogo amanhã".