Simão Sabrosa e a eliminatória com o Rangers: «Temos de ter o máximo respeito»

Simão Sabrosa, diretor de relações internacionais do Benfica, foi o representante do clube da Luz no, esta sexta-feira, em Nyon, e em declarações à BTV considerou que os encarnados vão encarar o embate com o Glasgow Rangers, líder da Liga escocesa, "com o máximo respeito"."É importante estamos nesta fase. O último jogo que tivemos contra o Rangers foi em 2020/21, mas temos de ter o máximo respeito por esta equipa. Sabemos como funciona o nosso clube, teremos de ser muito fortes em casa para conseguirmos um bom resultado na Luz", considerou o antigo futebolista dos encarnados.E prosseguiu: "O Benfica já foi feliz em jogos das competições europeias contra equipas do Reino Unido. É um encontro importante para nós, o apoio dos adeptos fará com que a equipa esteja mais unida e mais forte. Será depois de dois jogos que vamos ter com o Sporting e o FC Porto, mas acredito que a equipa estará forte e será objetiva. Terá pela frente uma equipa que é líder da liga escocesa, mas vamos preparar da melhor forma esse jogo contra o Rangers."