Benfica e Sporting conhecem adversários na Liga Europa: siga o sorteio em direto

Sporting vai jogar antes

As equipas saídas do playoff vão disputar a primeira mão em casa, por isso a UEFA já determinou que o Sporting vai jogar dia 5 de março.



"Devido ao facto de Benfica e o Sporting competirem na mesma cidade, e a fim de respeitar os critérios desportivos da competição (ambas as equipas têm de jogar a primeira mão dos respectivos oitavos-de-final em casa), um dos dois jogos da primeira mão será disputado numa terça-feira", informa a UEFA.



"De acordo com os princípios definidos pelo Comité das Competições de Clubes, o Benfica tem prioridade, uma vez que venceu o campeonato nacional. Assim, o Sporting jogará a primeira mão dos oitavos-de-final em casa, na terça-feira, dia 5 de março de 2024, às 17h45 de Portugal Continental, independentemente do seu adversário", pode ler-se ainda.