Sven-Goran Eriksson vai cumprir o sonho de treinar o Liverpool em Anfield

Sven-Goran Eriksson está a lutar contra um cancro e o próprio já admitiu que, possivelmente, poderá não estar vivo daqui a um ano , mas prepara-se para cumprir um dos sonhos de sempre: treinar o Liverpool em Anfield. O próprio Klopp, técnico do emblema inglês, já tinha apoiado a ideia e agora ela irá concretizar-se.Fabrizio Romano revela que já há data para Eriksson, que treinou várias épocas o Benfica, sentar-se no banco de suplentes do mítico estádio do Liverpool. Será a 23 de março, que irá orientar a equipa de lendas do Liverpool, diante dos históricos do Ajax. Um duelo que servirá, sobretudo, para homenagear o técnico neste momento difícil.Desta forma, cumprir-se-á o grande sonho do sueco, enquanto treinador, o que deixará, certamente, Klopp feliz. É que o técnico alemão manifestou total disponibilidade para receber Eriksson em Liverpool."Não sou responsável [pelo clube], então não posso dizer nada. A única coisa que posso dizer é que é muito bem-vindo aqui e que pode ocupar o meu lugar e fazer o meu trabalho por um dia se quiser. Não há qualquer problema nisso. Orientar a equipa [num jogo] acho que pode ser mais difícil. Mas tê-lo aqui e mostrar-lhe tudo, mostrar-lhe a evolução do clube ao longo dos anos, é algo que vamos fazer com certeza. Pode vir cá e passar algumas horas maravilhosas connosco", afirmou no dia 20 de janeiro, pouco depois de ter sido tornado pública a doença de Eriksson e o seu sonho.Também Rui Costa, presidente do Benfica, já manifestou vontade de fazer uma homenagem a Eriksson enquanto este ainda for vivo, mas assume que não tem sido fácil. "Quero elucidar os nossos adeptos que internamente soubemos da situação de Eriksson há cerca de um ano e meio, é um grande senhor desta casa e nunca será esquecido. Em setembro do ano passado, ele e a sua família estiveram para vir e ser homenageados no jogo com o FC Porto, mas na véspera o médico desaconselhou a sua vinda. Estava tudo marcado. Temos muitas dificuldades em trazê-lo cá, não temos memória curta, sabemos da história que há entre o Benfica e Eriksson", explicou em entrevista à BTV.Para já, o técnico sueco irá a Inglaterra, não sendo certo que ainda possa vir a Portugal ser homenageado pelo clube onde conquistou três títulos de campeão, uma Taça de Portugal e uma Supertaça Cândido de Oliveira.