Sven-Göran Eriksson revela que tem cancro: «Talvez me reste um ano de vida no máximo...»

Sven-Göran Eriksson, antigo treinador do Benfica, revelou, em declarações à rádio sueca 'P1', que foi diagnosticado com um cancro em fase terminal e que tem, no máximo, um ano de vida."Toda a gente compreende que tenho uma doença que não é boa. Todos adivinharam que era cancro e é mesmo. Mas preciso de lutar da maneira que conseguir. Quanto tempo tenho de vida? Talvez um ano no máximo, no pior cenário um bocadinho menos. No melhor, pouco mais. Podem ter a certeza, é melhor nem pensar muito nisso", confessou.Eriksson, que orientou o Benfica entre 1982 e 1984 e, posteriormente, entre 1989 e 1992, afastou-se do mundo do futebol para tratar da saúde em fevereiro do ano passado, quando desempenhava o cargo de diretor desportivo do IF Karlstad. Sabe-se agora que tem cancro no pâncreas e que não é operável.Recorde-se que o sueco, de 75 anos, teve uma carreira repleta de sucessos, não só pelas duas passagens pelos encarnados mas também por clubes como a Lazio, a Fiorentina, a Roma e a Sampdoria. Em Inglaterra, chegou a orientar o Leicester e o Manchester City.