Sven-Göran Eriksson lembra 'anos maravilhosos' em Portugal: «Vou ser sempre benfiquista»

O mundo do futebol recebeu, na semana passada, uma terrível notícia: Sven-Göran Eriksson tem um cancro no pâncreas e não é operável. Foi o próprio treinador sueco, de 75 anos, que confirmou em entrevista à estação local P1. A onda de solidariedade para com o técnico foi transversal a todos os países e clubes e Eriksson fez questão de agradecer todo o apoio recebido de Portugal."Isso é muito próprio de vocês, portugueses. Sempre simpáticos! Portugal faz parte da minha vida! Trabalhei no Benfica cinco anos. Anos maravilhosos. Com vitórias e títulos e finais europeias. E um público sempre fantástico. Vou ser sempre benfiquista. Cá dentro! Serei sempre. (...) Os adeptos do Benfica sempre demonstraram, e bem, carinho por mim. E o mesmo se passa comigo. Tenho um grande carinho pelos adeptos do Benfica, sempre maravilhosos, por isso desejo-lhes as maiores alegrias. Já há muito tempo que não falo com o Rui Costa, mas gosto muito dele. Foi um jogador grandíssimo e sei que está a fazer um bom trabalho como dirigente. Tem tudo para ser um grande dirigente porque sabe tudo de futebol. Desejo-lhe a melhor sorte do mundo", afirmou ao jornal 'Nascer do Sol'.