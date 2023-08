TAD mantém castigo de oito dias a Rui Costa por confrontar Tiago Martins no túnel em Braga

O Tribunal Arbitral do Desporto recusou o recurso de Rui Costa e manteve um castigo de oito dias ao presidente do Benfica, aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Essa punição surgiu após o dirigente ter confrontado o árbitro Tiago Martins no túnel de acesso ao balneário, após a derrota dos encarnados na casa do Sp. Braga, em jogo dos quartos-de-final Taça de Portugal, após desempate por penáltis.Além da suspensão de oito dias, o presidente das águias, recorde-se, também foi punido com uma multa de 102 euros. No entanto, o dirigente poderá estar em Barcelos, na partida frente ao Gil Vicente, no sábado. Isto porque Rui Costa deverá agora seguir com recursos para o Tribunal Central Administrativo do Sul. Nesse caso, o castigo só entra em vigor quando (e se) o dirigente transitar em julgado.Tal como é lembrado no documento, Rui Costa mostrou uma imagem a Tiago Martins, dizendo "Tiago, explica-me a diferença entre estes dois lances, um deles foi amarelo, o outro vermelho... Tu e o Melo [Fábio Melo foi o VAR nesse encontro] tiraram-me da Taça." Além desta expressão, Rui Costa lembrou outro episódio com o árbitro. "Já em Alvalade foste tu que chamaste o árbitro para ir ao VAR e hoje nem ao VAR foste", afirmou.De acordo com o TAD, estas expressões "não podem ser consideradas meras opiniões ou juízos pessoais em ordem a apreciar objetivamente as decisões do árbitro, pelo que extravasam a manifestação do exercício do direito de crítica objetiva, núcleo fundamental do direito à liberdade de expressão."Recorde-se que, em relação a este jogo, Rui Costa viu revogado um outro castigo de oito dias e uma multa de 408 euros por declarações públicas sobre a arbitragem de Tiago Martins.