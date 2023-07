Talisca: «Recusei ir para o Manchester United e Vieira disse 'estás louco, não vais fazer essa merda'» Talisca: «Recusei ir para o Manchester United e Vieira disse 'estás louco, não vais fazer essa merda'»

Anderson Talisca recorreu esta sexta-feira às redes sociais para justificar as suas declarações acerca de Luís Filipe Vieira no podcast 'PodZé', onde acusou o antigo presidente do Benfica de querer receber uma comissão com a sua"Sobre as notícias que saíram a envolver o ex-presidente do Benfica, declaro que fui mal interpretado. Ele [Luís Filipe Vieira] nunca se envolveu nas minhas questões salariais e sempre me ajudou quando precisei e tinha contrato com o Benfica. Afirmo que é uma pessoa que respeito e com a qual mantenho uma boa relação até hoje", escreveu o brasileiro do Al Nassr, de 29 anos.Talisca, recorde-se, acabou por rumar à China em 2019 para representar o Guangzhou. Atualmente, joga ao lado de Cristiano Ronaldo no Al Nassr.