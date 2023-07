Tiago Dantas emprestado ao AZ Alkmaar: holandeses ficam com opção de compra

O AZ Alkmaar confirmou este sábado a contratação, a título de empréstimo, de Tiago Dantas, confirmando desta forma a informação adiantada em primeira mão por na quarta-feira . Na sua nota, o emblema holandês anuncia ainda que no acordo de empréstimo assinado com o Benfica fica prevista uma opção de compra, ainda que não seja revelado qual o valor da mesma. O AZ Alkmaar revela ainda que o médio, que recentemente esteve no Europeu de Sub-21, irá envergar a camisola número 6."O Tiago foi formado no Benfica, que é conhecido como tendo uma das melhores academias de formação do mundo. Mostrou que pode impressionar tanto no futebol jovem como nos empréstimos que teve, especialmente no último ano na Grécia. Tem qualidade com bola e já ganhou a necessária experiência. Tudo isso faz-nos ter elevadas expectativas com a sua chegada", assumiu Max Huiberts, diretor de futebol do clube, que enquadra esta contratação na necessidade do clube em reforçar o meio campo após as saídas de Tijjani Reijnders, Peer Koopmeiners e Zico Buurmeester.