Treinador do Salzburgo "admira" Schmidt: «Estou surpreendido com a contestação»

Mesmo que o Benfica atravesse o momento mais delicado desde que Roger Schmidt assumiu o comando técnico - os adeptos arremessaram-lhe, inclusivamente, objetos no último jogo -, Gerard Struber relativiza os últimos resultados das águias, elogiando até o alemão, e atribui favoritismo à equipa portuguesa.É que Schmidt já orientou o Salzburgo, pelo que questionado sobre se se inspirou no seu trabalho, o treinador dos austríacos respondeu: "Ele [Schmidt] junta duas coisas, a gestão do plantel e a ideia de jogo que desenvolveu. Uma gama muito vasta, que já demonstrou em várias equipas. É uma pessoa que admiro." Sobre a contestação de que Schmidt tem sido alvo, o técnico revelou-se surpreso. "Estou um pouco surpreendido com o que está a acontecer. É uma pessoa que prezo muito, mas não tenho muitas informações sobre o que está a suceder", acrescenta.Apesar de o Benfica não vencer há dois jogos, Struber garante que só se vai focar no duelo de amanhã. "Ouve-se muito dos jogos da liga portuguesa, mas temos de nos concentrar em nós próprios. Jogamos contra uma equipa com campeões mundiais, não pensamos no momento da Liga. Só nos concentramo neste jogo e em conseguir uma surpresa contra o Benfica", sustenta, em conferência de antevisão, prosseguindo com os elogios: "Acaba por ser uma final para os dois clubes. É um jogo com caráter de final. Favorito é o Benfica, que tem mais experiência. No ano passado chegou aos quartos-de-final e está sempre no topo da liga em Portugal."Apesar de atribuir o favoritismo às águias, o austríaco, de 46 anos, dá a receita para tentar evitar que tal se comprove. "O Benfica vai querer mostrar tudo, com alguns riscos. Vamos ter de ser fortes, não queremos esperar, não podemos agir com passividade, temos de seguir os nossos princípios, há que jogar com coragem e fé. É uma grande oportunidade para a nossa equipa de se poder comparar com uma grande equipa. Em Lisboa, conseguimos ganhar com união, disciplina e demonstrámos ter as ferramentas para ganhar", analisa o treinador do Salzburgo, que não sofre há 3 jogos seguidos."Temos uma defesa estável, é necessário para poder sobreviver em todas as competições, mas também queremos recuperar a habilidade no ataque. Em relação à defesa é um processo que se foi vendo nos últimos meses. É uma realidade, jogar sem sofrer. Não tem de se tornar maior do que é", afirma, acrescentando ainda, em relação ao jogo de amanhã: "Partida com muita matemática? Não vamos pensar nisso, temos de jogar futebol, criar ambiente para ganharmos. Sabemos que o Benfica faz bons jogos, é uma equipa forte, mas temos de dar tudo para depois com a ajuda dos adeptos conquistar um bom resultado e continuarmos nas competições europeias."Struber esteve sozinho na sala de imprensa, já que Ulmer, jogador que estava encarregue da fazer a antevisão, está doente - "com dores nas articulações" - e não conseguiu estar presente. Ainda não é garantido, também, que seja opção para amanhã. Quem estará seguramente de fora será o argentino Nicolás Capaldo, que sofreu uma lesão no joelho. Já os avançados Fernando e Sekou Koita estão disponíveis para ir a jogo.