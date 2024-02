Treinador do Toulouse: «Estamos todos com João Neves»

João Neves no relvado: Benfica afina últimos detalhes antes do jogo com o Toulouse



Carles Martinez Novell, treinador do Toulouse, deixou esta quarta-feira uma mensagem de apoio a João Neves,"Estamos todos com João Neves. O mais importante é a pessoa e perder a mãe é triste. Ele é jovem, dinâmico e pode ser dos melhores médios do mundo", refeferiu o técnico do emblema francês na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Benfica.Com ou sem João Neves, o treinador espanhol, de 39 anos, espera um Benfica forte, mas deixa claro: "Estamos preparados e vamos dar o nosso melhor."