Treinador do Villarreal e o interesse em Gonçalo Guedes: «Há a possibilidade de chegarem jogadores...»

Marcelino Toral, treinador do Villarreal, foi questionado esta sexta-feira acerca do interesse do emblema espanhol em Gonçalo Guedes e, em conferência de imprensa, assegurou que é possível que o clube receba alguns reforços em janeiro."Quero falar dos que cá estão, esses é que são importantes para mim. Precisamos de tirar o melhor rendimento desses. Há a possibilidade de chegarem mais alguns [jogadores], mas o mais importante é estarmos bem e conseguirmos competir no nosso melhor", referiu o técnico.Refira-se que, segundo avança a imprensa espanhola, Marcelino Toral, que já trabalhou com Gonçalo Guedes no Valencia, considera importante contratar alguém que já conheça os seus métodos e a realidade da LaLiga. Nesse sentido, o extremo, atualmente no Benfica, está no topo da lista de possíveis reforços.