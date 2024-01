Trubin dá dica ao Benfica e escolhe compatriota que gostava de ver na Luz

Numa longa entrevista à publicação 'Ukrainian Football', em que fala do momento que vive no Benfica , Trubin deixou uma dica de mercado aos responsáveis dos encarnados. Questionado sobre um possível jogador ucraniano que gostasse de ver na Luz, o guarda-redes começou por escolher alguns nomes mais caros, mas concluiu para dar um nome que considerou realista para a realidade das águias."Ficaria feliz em puxar os meus amigos Mudryk e Sudakov, mas eles são muito caros. Se pensarmos bem, o Bondarenko seria uma boa escolha. Essa é uma pergunta muito interessante, vou pensar sobre isso porque três são poucos", afirmou.Bondarenko foi colega de Trubin no Shakhtar e continua a ser uma das grandes figuras do clube ucraniano. O médio ofensivo, de 23 anos, leva 14 jogos em 2023/24, com 1 golo e duas assistências e destacou-se na época passada, quando anotou 10 remates certeiros em 38 jogos. Está avaliado pelo portal 'Transfermarkt' em 9 milhões de euros.