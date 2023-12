Verón sobre o interesse do Benfica em Rollheiser: «Infelizmente temos de vender»

Depois da vitória do Estudiantes frente ao Defensa y Justicia , por 1-0, na final da Taça da Argentina, Juan Sebastián Verón admitiu a saída de Benjamín Rollheiser. O avançado está na mira dos encarnados para a próxima temporada e o vice-presidente do emblema de La Plata sublinhou a necessidade de vender."Gostaríamos imenso dizer que não, mas infelizmente temos de vender, porque o motor do clube é a venda de jogadores", adiantou Verón, em declarações ao canal televisivo Tyc Sports, quando questionado sobre a possível transferência de Rollheiser para o Benfica.O Benfica tem acompanhado a evolução do jogador argentino, de 23 anos, e recentemente o empresário Eugenio López reuniu-se com a direção do Estudiantes para falar sobre a situação de Rollheiser, que também interessa a Newcastle. Disputada a final da Taça, o clube pode agora avaliar as ofertas.