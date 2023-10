Vertonghen: «Todos me perguntam como é que Rafa ainda não joga na Premier League»

"Queria muito, mas mesmo muito continuar no Benfica e em Portugal". As palavras são de Jan Vertonghen que, numa entrevista ao podcast 'Final Cut', da Sports Tailors, revelou mesmo que chegou a ponderar se devia ir para o Estoril quando soube que Roger Schmidt não contava com ele na equipa. Facto é que não foi, rumando assim ao Anderlecht depois de duas épocas ao serviço dos encarnados, clube pelo qual resolveu assinar... rapidamente."Tiago Pinto [ex-diretor do futebol profissional das águia agora na Roma] convenceu-me totalmente em cinco minutos. Ele é inacreditável", disse, sublinhando ter ido para os encarnados à procura de "uma aventura".Finda a etapa no Benfica, Vertonghen regressou à Bélgica, onde nunca tinha feito qualquer época, enquanto jogador sénior, pois terminou a formação no Ajax e depois passou oito temporadas nos ingleses do Tottenham. Mas admite que o tempo que passou no clube da Luz deixou saudades, destacando ainda os companheiros de equipa e quem mais o surpreendeu. "Rafa é especial. É um jogador que faz a diferença", disse, revelando que é comum ser questionado "como é que Rafa ainda não joga na Premier League?".