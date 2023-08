Casa Pia decide não contestar jogo contra o Sporting

O Casa Pia não vai contestar o jogo desta sexta-feira diante do Sporting (1-2) , que ficou marcado pelo erro de arbitragem que levou ao golo inaugural dos leões , marcado por Paulinho, sabeOs gansos consideram que o comunicado divulgado pelo Conselho de Arbitragem (CA) - onde o órgão assume o erro - é claro e, por esse motivo, decidiram não recorrer.Recorde-se que o primeiro golo do Sporting diante do Casa Pia, marcado por Paulinho, foi validado de forma incorreta por parte da equipa de arbitragem liderada por Nuno Almeida. Em causa estava a posição do avançado, que se encontrava 9 centímetros em fora de jogo.Refira-se ainda que o Conselho de Arbitragem contactou dirigentes dos dois clubes no final do jogo para explicar a situação.