Casa Pia oficializa Gonçalo Santos como novo treinador principal

O Casa Pia oficializou esta sexta-feira Gonçalo Santos como novo treinador - tal como Record avançara em primeira mão - estando a sua apresentação agendada para amanhã, em conferência de imprensa, anunciou esta sexta-feira o clube da Liga Betclic.

Em nota de agenda enviada às redações, os gansos apontam para as 13H30 o início da apresentação do novo treinador, numa conferência em que fará também a antevisão do encontro com o Arouca, da 22.ª jornada da Liga Betclic.

Gonçalo Santos já se encontrava no clube como adjunto e será agora o terceiro técnico principal da época, depois de Filipe Martins e Pedro Moreira.

O ex-futebolista, de 37 anos, ingressou no início da temporada no Casa Pia, depois de uma primeira experiência como treinador principal nos juniores do Estoril, clube que representou durante cinco épocas e meia no seu percurso como centrocampista.

Enquanto jogador, Gonçalo Santos também passou por Tourizense, Académica, Santa Clara, Desportivo das Aves e Vilafranquense, passando ainda pelos croatas do Dínamo Zagreb e pelos cipriotas do Ethnikos Achnas, finalizando a carreira na época 2020/21.

O Casa Pia tinha oficializado a saída de Pedro Moreira na quinta-feira, juntamente com os adjuntos José Borges e Ricardo Vasconcelos, por mútuo acordo, tendo expressado "sinceros agradecimentos pelo esforço e dedicação" que tiveram no clube.

Pedro Moreira, de 48 anos, ingressou nos gansos em 21 de novembro, sucedendo no cargo técnico a Filipe Martins, tendo comandado o Casa Pia num total de 11 partidas, nos quais registou somente três triunfos, contra duas igualdades e seis derrotas.

O Casa Pia, 16.º colocado, com 20 pontos, recebe no domingo o Arouca, oitavo, com 25, no Estádio Municipal de Rio Maior, a partir das 15H30, em partida da 22.ª jornada da Liga, com arbitragem por parte de José Bessa, da Associação de Futebol do Porto.