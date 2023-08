Jajá fez exames e vai assinar pelo Casa Pia

Já só falta mesmo a assinatura. Jajá vai ser jogador do Casa Pia depois de ter feito exames durante o dia de ontem. O extremo de 22 anos tem contrato com o Ath. Paranaense do Brasil até 2024, pelo que os moldes do negócio com os gansos ainda não são conhecidos. Filipe Martins recebe mais um reforço para o ataque depois de Andrade.