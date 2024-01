Conselho de Arbitragem divulga mais áudios do VAR: siga em direto

há 55 min 18:43

Conselho de Arbitragem divulga mais comunicações áudio do VAR

Boa noite! O Conselho de Arbitragem divulga esta quinta-feira, a partir das 19h30, no programa 'Juízo Final' da Sport TV, as comunicações áudio do VAR nos jogos da Liga Portugal Betclic. Aqui estarão todos os lances, as imagens e os vídeos das jogadas que serão analisados.



Em análise estarão, a título de exemplo, três lances do clássico entre Sporting e FC Porto, da 14.ª jornada da competição: os golos anulados a Viktor Gyökeres (45') e a Paulinho (90'+6) e ainda a expulsão de Pepe (51').