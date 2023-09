Liga divulga primeira atualização da lista de inscrições no último dia de mercado

A Liga Portugal divulgou, esta sexta-feira, a primeira atualização da lista das inscrições de futebolistas profissionais, naquele que é o último dia da primeira janela do mercado de transferências 2023/24. Poderá consultar os nomes inscritos abaixo, onde se destaca Iván Jaime , do FC Porto. Refira-se que às 19 horas e às 22 horas serão publicadas novas atualizações.Mário César Azevedo Alves Balbúrdia - CD Mafra - Futebol, SAD - Transferência nacionalFacundo Agustin Caseres - SC Farense - Algarve Futebol, SAD - Transferência internacionalJosé Luís Mendes de Andrade - SC Farense - Algarve Futebol, SAD - Transferência internacionalSanou Souwene Eric Silvere - SC Farense - Algarve Futebol, SAD - Transferência internacionalHenrique Gelain Custodio - Leixões Sport Club - Futebol, SAD - Transferência nacionalChikwuemeka Emmanuel Iroanya - Leixões Sport Club - Futebol, SAD - Transferência nacionalEduvian Marho Ikoba - Académico de Viseu Clube - Futebol, SAD - Transferência internacionalDavid José Gomes Oliveira Tavares - Sport Clube União Torreense - Futebol, SAD - Cedência nacionalJonathan Arriba Monroy - Sport Clube União Torreense - Futebol, SAD - Transferência internacionalIván Jaime Pajuelo - Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD - Transferência nacionalLuan Figueiroa Brito - Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD - Inclusão no plantelCauê Caruso Alves - Estoril Praia - Futebol, SAD - Inclusão no plantelAleksandar Busnic - Futebol Clube de Vizela - Futebol, SAD - Transferência internacionalAlberto Soro Alvarez - Futebol Clube de Vizela - Futebol, SAD - Transferência internacionalArtur Serobyan - Casa Pia Atlético Clube - Futebol, SDUQ - Transferência internacionalGustavo Moreno de França - Länk Group Vilaverdense - Futebol, SAD - Transferência internacionalRogério Paulo Veiga dos Santos - Länk Group Vilaverdense - Futebol, SAD - Transferência nacional