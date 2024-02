'Movimento Zero' atira-se a Ministro da Administração Interna: «Somos polícias, não temos medo»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Movimento Zero (Oficial) (@movimentozero.oficial)

O 'Movimento Zero' emitiu este domingo, instantes após as declarações de José Luís Carneiro - onde este assegura que todos os jogos agendados para hoje se vão realizar -, um comunicado onde condena as "ameaças" do Ministro da Administração Interna, frisando que os agentes de segurança continuam a ser "ofendidos e desrespeitados" e reiterando: "Não podem haver jogos!"."MAI incendiário! Apelida-nos de extremistas e ameaça-nos com processos disciplinares! Somos polícias, não temos medo a nada nem a ninguém! Fizemos um juramento para defender a nação ao contrário de si! Lutar por dignidade não é crime! Só está a aumentar ainda mais a nossa indignação! Continuamos a ser ofendidos e desrespeitados! Camaradas, hoje não podem haver jogos!".