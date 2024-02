Paulo Bento vê semelhanças entre João Neves e Moutinho: «Têm uma intuição natural para o jogo»

Paulo Bento foi o mais recente convidado do programa 'Titulares', da Sport TV, onde além de ter falado no "desgaste" que Sérgio Conceição tem vindo a acumular nos últimos anos ao serviço do FC Porto, comparou ainda João Moutinho com João Neves, considerando que os médios de Sp. Braga e Benfica "têm pontos similares"."São os dois evoluídos tecnicamente. Revelam os dois um entendimento do jogo extremamente elevado e isso tem a ver um bocadinho com o trajeto na formação, com o que foi ensinado, mas também com a capacidade que tiveram para adquirir tudo o que lhes ensinaram. Têm uma intuição natural para o jogo. Normalmente temos a tendência de associar o talento ao jogo com bola, à qualidade técnica. E isso está correto em parte, depois falta a outra parte", começou por elogiar.E acrescentou: "Diria que têm os dois um talento defensivo que se vê muito pouco. A forma como entendem o jogo, como sabem o que o adversário vai fazer, como sabem preencher os espaços nos variados momentos... A maneira como intuem o que fazer na transição defensiva resolve muitos problemas. A capacidade que têm, para jogadores de baixa estatura, no jogo aéreo. São jogadores resilientes, de personalidade forte. João Neves dá ar de ser um miúdo com uma educação acima da média e uma humildade tremenda para aprender. Os dois têm uma atitude notável para o jogo e que dá prazer ver", rematou.