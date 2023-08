Capita emprestado ao Hapoel Jerusalém

Capita, extremo de 21 anos do Estrela da Amadora, vai ser cedido a título de empréstimo até final da época aos israelitas do Hapoel Jerusalém.Internacional por três vezes por Angola, o jogador que tem contrato com os tricolores até 2025 não faz parte dos planos do técnico Sérgio Vieira e a oportunidade de poder jogar regularmente ao serviço do emblema de Israel foi encarada pelos responsáveis da SAD da Reboleira como uma solução para valorizar um ativo com potencial.Capita, recorde-se, fez 12 jogos e marcou um golo na época passada e entrou (67') na derrota do Estrela da Amadora por 3-1 com o Portimonense, para a Taça da Liga.