E. Amadora oficializa rescisão com Diogo Salomão e contratação de André Luiz

O Estrela da Amadora recorreu às redes sociais para confirmar o queadiantara oportunamente. rescisão , por mútuo acordo, com Diogo Salomão foi publicamente anunciada, assim como a, por cedência a título de empréstimo por parte do Flamengo de André Luiz.O avançado de 21 anos, recorde-se, disputou este ano cinco partidas pela equipa principal do Mengão, marcando um golo, tendo realizado 35 jogos e apontado quatro golos na época passada pelos sub-20 do histórico emblema do Rio de Janeiro. Reforça, agora, a frente de ataque da equipa comandada por Sérgio Vieira.