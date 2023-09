Estrela da Amadora oficializa empréstimo de Capita ao Hapoel Jerusalém

O Estrela da Amadora emprestou o avançado angolano Capita aos israelitas do Hapoel Jerusalém até final da época, com uma opção de compra incluída no contrato, anunciou esta sexta-feira o clube da Liga Betclic, confirmando o que Record já havia adiantado.

"O CF Estrela da Amadora informa que chegou a acordo com o Hapoel Jerusalém FC para o empréstimo do jogador Capita até ao final da temporada. Boa sorte neste novo desafio, Capita", pode ler-se na descrição da publicação feita pelo clube da Reboleira.

O jovem internacional angolano, de 21 anos, que atua nos dois flancos do ataque, fez apenas um jogo pelo Estrela da Amadora neste início de temporada, na derrota frente ao Portimonense (3-1), da primeira fase da Taça da Liga, no arranque oficial da época.

Na época transata, Capita apontou dois golos em 12 encontros ao serviço do conjunto tricolor, tendo chegado à Amadora após ter jogado no Trofense, contando ainda com passagens pelos franceses do Lille e pelos belgas do Mouscron no currículo, para além de três internacionalizações na seleção principal de Angola, onde cumpriu a formação.

O Hapoel Jerusalém iniciou o campeonato israelita no passado fim de semana, com um empate 1-1 frente ao Maccabi Petah Tikva, defrontando hoje o Maccabi Haifa, que não tem ainda qualquer jogo realizado na competição, num encontro da segunda jornada.