Nanu no E. Amadora até final da época

Eulânio Ângelo Chipela Gomes, Nanu no mundo do futebol, chegou a acordo com o Estrela da Amadora para jogar pelo emblema da Reboleira até final da época.O lateral-direito de 29 anos reforça o plantel às ordens de Sérgio Vieira cedido a título de empréstimo pelos turco do Samsunspor, equipa pela qual fez cinco jogos esta época.Formado no Beira-Mar, Nanu 'cresceu' no Marítimo até se transferir para o FC Porto, em 2020/21, tendo feito três assistências nos 19 jogos realizados. Sucederam-se os empréstimos aos norte-americanos do Dalas e ao Santa Clara, até se transferir para a Turquia. Agora, vai defender a camisola tricolor.