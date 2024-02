Pirotecnia custa mais de 3 mil euros ao Estrela da Amadora

O Conselho de Disciplina (CD) da FPF puniu em mais de três mil euros de multa o Estrela da Amadora em processos sumários divulgados esta quinta-feira.Em causa, estão os dois últimos jogos dos tricolores: a receção ao Benfica, a 29 de janeiro, e a visita à Amoreira, para defrontar o Estoril, no passado dia 4.No jogo da Reboleira, com os encarnados, pelo diverso "uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos", como tochas incandescentes, flashlights ou potes de fumo, o emblema da Amadora teve 2.295 euros de multa.Já no António Coimbra da Mota, no momento em que a equipa agradecia o apoio dos adeptos, no final do encontro, foi deflagrado um pote de fumo, pelo que o Estrela foi punido com uma coima de 765 euros.O emblema da Reboleira terá de desembolsar, assim, 3.060 euros. Em ambas as situações foi atendida a reincidência na infração.