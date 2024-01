Sérgio Vieira confirma Brígido na baliza e admite novidades na defesa frente ao Vizela

O treinador Sérgio Vieira assumiu esta sexta-feira que o boletim clínico do Estrela da Amadora está mais aliviado para a receção ao Vizela, da 16.ª jornada da Liga Betclic, na qual a equipa quer corrigir o último resultado.

A turma amadorense tem sido fustigada por várias ausências forçadas nas derradeiras semanas, sobretudo no setor mais recuado, mas o técnico dos tricolores confirmou o regresso do guarda-redes Bruno Brígido, como Record deu conta esta semana, e abriu a porta a outras novidades na equipa, numa altura em que Erivaldo Almeida era o único central disponível para esta partida.

"No que diz respeito às opções de jogadores que vêm de lesão, existem realmente dois ou três jogadores que podem ser opção para a posição de defesa central. Podemos ter novidades no onze e no banco, estamos nesse processo de retorno de jogadores para essa posição. O risco é preciso ser muito bem calculado e definido, pois não queremos que voltem novamente para o estado de incapacidade. Espero que corra tudo bem no processo e estamos otimistas com esse facto", salientou, em conferência de imprensa.

O clube da Reboleira vem de um desaire pesado com o Arouca (1-4), num jogo onde se abriu um problema na baliza, face à expulsão de Wagner, mas Bruno Brígido "vai voltar e está de corpo e alma para poder voltar a ser um jogador importante, com qualidade, liderança, experiência e maturidade", após a lesão em setembro, quando era o titular.

"Infelizmente, temos sofrido muitas adversidades, mas vamos continuar a aguentar as pancadas, que podem acontecer. Vamos tentar ser positivos e lutar de forma honesta e correta para que as coisas mudem. Com muito trabalho aqui e com o apoio da massa adepta, todos juntos vamos conseguir os objetivos e continuar a fazer crescer o Estrela da Amadora. Foi isso que propusemos e tenho a certeza que vamos conseguir", frisou.

O Vizela trocou de treinador, de Pablo Villar para Rúben de la Barrera, que realizou um encontro ao serviço dos minhotos (0-0 na receção ao Moreirense), o que leva o técnico estrelista a esperar um adversário muito motivado e com um "acréscimo de energia".

"Esperamos um Vizela motivado. Sentimos que o nosso adversário está numa fase de acréscimo de energia no período de mudança técnica e empataram em casa frente ao Moreirense, uma equipa bem posicionada. Tentou jogar bem nesse jogo e esteve até próximo de ganhar. Conseguimos perceber alguns comportamentos diferentes, mas o que vai acontecer no jogo depende muito de nós", explicou o treinador, com 40 anos.

O avançado brasileiro Rodrigo Pinho está de regresso a Portugal para reforçar o Estrela da Amadora e Sérgio Vieira deixou elogios ao futebolista, que vem "para acrescentar do ponto de vista da qualidade, experiência, maturidade e valores humanos", embora tenha garantido que ainda estará de fora do duelo, uma vez que os ajustes no plantel "não vão ser feitos de uma forma desesperada, mas sim de uma maneira responsável".

O lateral direito brasileiro Jean Felipe também prestou declarações na antevisão a este confronto, e abordou o sentimento de família que se vive no clube, perante todas as contrariedades sofridas, e assegurou um plantel pronto para regressar aos triunfos.

"Sabemos porque é que perdemos e corrigimos as coisas durante a semana. O bom do futebol é que nos dá a oportunidade de dar uma resposta logo a seguir. O nosso grupo tem qualidade, precisamos apenas de cumprir as nossas regras e as coisas acontecem naturalmente. Vamos dar tudo para levar os três pontos", disse o jogador, de 29 anos.

O Estrela da Amadora, 11.º, com 16 pontos, recebe o Vizela, 17.º e penúltimo, com 12, no sábado, às 15:30, no Estádio José Gomes, na Amadora, em encontro da 16.ª jornada, que terá arbitragem de Nuno Almeida (Porto)