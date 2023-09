Oficial: Estoril e Álvaro Pacheco chegam a acordo para rescisão do contrato

O Estoril acabou de oficializar o despedimento de Álvaro Pacheco. Conforme Record noticiou , o emblema canarinho e o técnico estavam a negociar a rescisão contratual, com o acordo a ser alcançado ao início da tarde, conforme se pode ler no comunicado.Refira-se que o novo treinador deverá ser apresentado em breve e que o Estoril volta a jogar na quarta-feira, frente ao Leixões, para a Taça da Liga."Informamos os nossos sócios e simpatizantes que a Estoril Praia – Futebol, SAD e o treinador Álvaro Pacheco, e sua equipa técnica, chegaram a acordo para a cessação do contrato de trabalho.A Estoril Praia, Futebol – SAD agradece a Álvaro Pacheco e restante equipa técnica todo o trabalho realizado em prol do clube e o compromisso demonstrado. Desejamos o melhor tanto a nível pessoal como profissional.O novo treinador será apresentado nos próximos dias de forma, a alcançar todos os nossos objetivos."