João Pedro Sousa: «Reagimos muito bem ao golo, foi o nosso melhor momento no jogo»

Após a derrota do Famalicão com o Sporting, João Pedro Sousa referiu que o a equipa de Rúben Amorim foi "claramente superior" na 1.ª parte e lamentou que a resposta dada no segundo tempo não tenha sido suficiente para, pelo menos, empatar."Houve rigor defensivo porque fomos obrigados a isso. O Sporting entrou forte e agressivo a circular a bola. Tivemos dificuldades em orientar para que sítios do campo os queríamos levar. Corremos muito, demasiado na 1.ª parte e sofremos um bocado. O Sporting claramente por cima. Na 2.ª parte fomos encontrando alguns caminhos, tentar destabilizar a fase inicial da pressão deles e estivemos melhor. Há o golo de bola parada e reagimos muito bem. Foi o nosso melhor momento no jogo. Não conseguimos tantos remates como pretendiamos, não foi suficiente para empatar. A vitoria do Sporting é justa", começou por dizer o treinador dos famalicenses à Sport TV."Famalicão da 2.ª parte era plano B? Sim. Preparámos o jogo dentro de várias variáveis. Esta seria uma delas, no caso de inferioridade no resultado. Mexemos, os jogadores entraram muito bem e outros saíram com fadiga. Falta-nos treino e jogo. Com treino vamos evoluir nesse aspeto", acrescentou João Pedro Sousa, que não quis comentar o lance do cartão amarelo a Gyökeres, onde Otávio diz ter existido motivo para expulsar o avançado dos leões : "Não tenho noção disso, estou a saber agora. Não me apercebi de nada. Só o Otávio pode esclarecer isso."