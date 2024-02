A "intenção" dos desabafos que vale castigos, Taremi e a ideia do cartão azul: tudo o que disse Sérgio Conceição

Sérgio Conceição fez este domingo a antevisão ao jogo com o Arouca, partida da 21.ª jornada da Liga Betclic agendada para amanhã, às 20H15.





Conceição: «Santa Clara? Falta uma hora e os descontos, mas não vou dizer um número porque posso acertar e ser processado» Conceição: «Santa Clara? Falta uma hora e os descontos, mas não vou dizer um número porque posso acertar e ser processado»

A carregar o vídeo ...

"Em relação ao Arouca, esperamos um jogo difícil perante uma equipa que já na 1.ª volta nos fez perder dois pontos. Percebemos a evolução deles, estão num bom momento, e cabe-nos ir a Arouca e trazer os três pontos em mais uma batalha. Em relação ao jogo do Santa Clara, lembram-se que na antevisão - e hoje a meteorologia é cada vez mais eficaz -, se percebia que ia ser muito difícil. Tínhamos de ir lá na mesma e isso não é um problema, faz parte do calendário mais preenchido das equipas grandes e das diferentes competições. Mas o mais difícil de entender é termos iniciado o jogo. Parece-me que no início até estava pior do que depois no decorrer do jogo. O relvado é antigo e não dava para jogar, perdeu-se meia hora de jogo. Depois queremos encaixar um novo jogo e fica difícil fazê-lo num calendário tão preenchido"."Faz parte da própria evolução das equipas, às vezes é a mudança de equipa técnica também. Não é que seja melhor ou pior, mas é diferente. Depois há o mercado, que permite reajustar as equipas e dar algo mais do que até então as pessoas perceberam que faltava. Nós também temos a nossa evolução, estamos num momento em que os jogadores, cada vez mais nas suas posições, tiveram essa mesma evolução muito positiva. Acho que o campeonato e todos os jogos são muito difíceis. Obviamente que à medida que se vai caminhando para o fim, as coisas começam a ser mais difíceis na disputa de pontos"."Sobre esses ensinamentos não tenho que ser eu a ver o que correu ou não correu bem, já me basta a equipa para me dar dores de cabeça. Tenho que ter cuidado porque à mínima coisa que diga fora da caixa apanho um processo, ainda agora apanhei outro. Disse que por vezes jogamos mais do que contra onze, que pode ser o público adversário, mas deduzem outra coisa. Posso ter intenção de dizer algo e veem outra intenção. É uma coisa espetacular. Tenho 30 dias de castigo exatamente por essa intenção, porque no jogo com o Casa Pia do ano passado tive intenção de fazer alguma coisa. Em relação ao jogo em si, acho que vão ser jogos com histórias diferentes. Otávio? Está a perceber quais são as nossas dinâmicas, aquilo que se faz aqui. É absolutamente normal, ainda hoje fizemos um trabalho para o setor defensivo onde ele fazia de forma diferente do que queríamos em termos de comportamentos da linha defensiva. Está a adaptar-se bem, está muito feliz, contamos com ele, é um jogador interessante, jovem e com potencial. É mais um para ajudar"."Quando alguém da estrutura toma da palavra numa mensagem pública, nós estamos sempre todos de acordo. Estou 100% com o engenheiro e ele com o presidente. Toda a estrutura de futebol está de acordo com o que o nosso administrador disse, sem dúvida".

Taremi está em condições para amanhã? "Chegou ontem e estive muito pouco tempo com ele. Hoje ele treinou, mas ainda não tive uma conversa mais calma e tranquila com ele, irei tê-la agora até para ver se está disponível para amanhã".



Como vê a ideia do cartão azul? "Ainda não vi ao pormenor o que significa para aquilo que é o futebol e para a melhoria do futebol. Tudo aquilo que for para melhorar o espetáculo, estou de acordo. É como quando me perguntaram sobre o VAR...".

Vê este jogo com o Arouca como decisivo nas contas do campeonato? FC Porto está proibido de perder pontos? "Não vejo decisivo porque há muitos pontos em disputa, mas é um jogo importante, sim. Se ganharmos em Arouca e perdermos esses pontos em casa com o E. Amadora... Sabemos que a margem de erro é muito curta e olhamos para todos os jogos como finais. Na Taça de Portugal é um jogo a eliminar e faltam uns minutos e descontos, mas não vou dizer os descontos porque posso acertar e ser processado. Depois contra o Arsenal, os jogos do campeonato...".



Final da conferência: "Isto anda muito tranquilo aqui. É por ser domingo, não é? (sorrisos) Bom dia a todos..."