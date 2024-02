«Adeptos do FC Porto bloqueiam Taremi»: italianos 'explicam' testes médicos adiados no Inter

O 'Tuttosport' dá, na capa da edição desta quarta-feira, destaque ao adiamento dos testes médicos de Taremi no Inter Milão, que estavam marcados para ontem, terça-feira, um dia depois do FC Porto ter perdido diante do Arouca (3-2) para a Liga Betclic. "Adeptos do FC Porto bloqueiam Taremi: equipa de Sérgio Conceição contestada . A fuga da notícia envergonhou o clube italiano", pode ler-se.A mesma fonte refere que o desaire dos dragões poderá, precisamente, ter sido o motivo para o adiamento da viagem do avançado iraniano. Apesar disso, o jogador tem tudo acertado e deverá mesmo rumar aos nerazzurri no final da temporada.