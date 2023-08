Alan Varela à partida de Buenos Aires: «Espero que esta nova etapa me traga êxitos»

Alan Varela já seguiu viagem para Portugal, mas antes falou à comunicação social argentina para abordar a sua transferência para o FC Porto. Entre muitos adeptos do Boca Juniors que fizeram questão de tirar fotografias com ele em pleno aeroporto de Buenos Aires, o médio, de 22 anos, revelou que tem grandes expectativas para a sua aventura no FC Porto. Em jeito de brincadeira, o argentino agradeceu aos dragões terem-no deixado jogar pelo Boca Juniors até à conclusão do negócio."Queria jogar até que estivesse tudo confirmado. Vestir a camisola do Boca é o mais bonito que há e pude fazê-lo até ao momento em que estivesse tudo feito. Espero que esta nova etapa me traga êxitos. Sabia que frente ao Nacional era o meu último jogo, estava muito emocionado, foi uma noite muito linda para mim, encheu-me de recordações", referiu o argentino, "muito contente e feliz" pela forma como os adeptos do Boca Juniors o aplaudiram no momento da saída.Varela manifestou o desejo de um dia regressar ao emblema xeneize e apontou aquela que é a sua referência dentro do campo, um compatriota que pertence ao Paris Saint-Germain e foi campeão mundial no Qatar."Semprei olhei com atenção para Leo Paredes. É muito bom jogador, um '5' muito bom. Tento copiar tudo o que ele faz dentro do campo e até falei com ele nas redes sociais. Oxalá um dia eu possa voltar ao Boca, que foi a minha casa durante muitos anos, estou agradecido", prosseguiu o médio.Recorde-se que Alan Varela aterrará amanhã no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, deslocando-se de imediato para o Dragão, onde, depois de fazer os habituais exames médicos, assinará um contrato válido por cinco épocas . O FC Porto paga 8 milhões de euros por 85 por cento do passe do jogador, mais 3 milhões de euros por objetivos. O Boca Juniors reservou para si 20 por cento de mais-valias numa futura transferência.