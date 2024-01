Aloísio apoia Pinto da Costa nas eleições no FC Porto: «Ele é único, ele é o melhor. Liderança sem imposição»

Aloísio publicou nas redes sociais um esclarecimento "a toda a nação portista", assumindo que nas próximas eleições do FC Porto, em abril, apoia Pinto da Costa."Para candidato a presidente do FC Porto quero afirmar que fiz colocações de mudanças positivas para o crescimento do clube. Não poderia apoiar outra pessoa que não fosse Pinto da Costa. Não vejo e não imagino ninguém como Presidente e Líder do Meu Porto! Ele é único, ele é o melhor! Liderança sem imposição. Carisma e inteligência. Portista desde sempre. Com vínculos criados e firmados ao longo de décadas, conquistou com mérito e muito trabalho todas as etapas e funções que passou no Clube. Por isso afirmo o meu APOIO ao Presidente Pinto da Costa, pessoa que eu estimo muito. Desejo força e saúde para mais um mandato. Ao Melhor Presidente de todos os tempos. O Camisola 10, Presidente, o senhor é insubstituível", escreveu no Facebook.Recorde-se que o antigo jogador do FC Porto, contactado pela Rádio Renascença, apontara ontem Villas-Boas como "a pessoa mais indicada" para a necessária "renovação de ideias" no FC Porto.