André Villas-Boas com proteção permanente da PSP devido a ameaças

O 'Correio da Manhã' revela na sua edição em papel desta quarta-feira que André Villas-Boas tem proteção policial permanente. De acordo com o diário da 'Medialivre', a Polícia de Segurança Pública, face à existência de ameaças à integridade do futuro candidato à presidência do FC Porto, optou por reforçar a vigilância e aumentar a proteção do antigo treinador dos dragões.Recorde-se que o muro da casa de Villas-Boas foi vandalizado a 31 de outubro e, três semanas depois, registaram-se desacatos junto à moradia de AVB, tendo o segurança sido agredido por vários indivíduos