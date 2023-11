há 29 min 20:17

Associados do FC Porto já fazem fila no Dragão para a Assembleia Geral



DR Record

A Assembleia Geral Extraordinária do FC Porto, que se realiza a partir das 21 horas desta segunda-feira, promete ser quente e, neste momento, a uma hora do início, os associados portistas já fazem fila à porta do P1 do Estádio do Dragão.



A polícia também está à entrada do recinto portista, com várias viaturas e elementos destacados para o local.



Recorde-se que na reunião magna será votada a proposta de novos estatutos elabora pelo Conselho Superior do FC Porto. E, depois, ainda haverá tempo para discutir outros assuntos da atualidade do clube.