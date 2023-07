Barcelona deixa Nico González de fora: alvo do FC Porto não segue com equipa para os Estados Unidos

Primeiro foi avisado por Xavi que não vai ter espaço no Barcelona na próxima época e agora ficou mesmo... para trás. Nico González, alvo do FC Porto, foi retirado da lista de convocados dos catalães que vai participar na digressão de pré-época nos Estados Unidos.Recorde-se que face à quantidade de opções de que dispõe para o meio-campo, o treinador do Barça informou o médio, de 21 anos, que, caso ficasse no plantel, teria poucas oportunidades para mostrar o seu futebol, fazendo-lhe ver a importância de procurar outro clube para dar seguimento à sua evolução. Uma 'dica' que, seguida de uma exclusão da convocatória da viagem aos EUA, o coloca cada vez mais na porta da saída.A imprensa catalã continua a insistir no FC Porto como clube melhor colocado para receber Nico González, embora dê destaque ao facto de os dois clubes não se entenderem relativamente a uma eventual opção de compra que consta do acordo de cedência. Recorde-se que o espanhol tem contrato até 2026 e o Barcelona não quer abrir mão dos direitos que possui sobre o jogador. Betis e Wolverhampton também estão na corrida.Guarda-redes: Ter Stegen, Iñaki Peña e Astralaga;Defesas: Araújo, Christensen, Marcos Alonso, Koundé, Eric Garcia, Iñigo Martínez, Lenglet, Mika Faye e Valle;Médios: Oriol Romeu, Pedri, Kessie, Sergi Roberto, De Jong, Gündogan, Gavi, Casadó, Fermín e Aleix Garrido;Avançados: Dembélé, Lewandowski, Ansu Fati, Ferrán Torres, Raphinha e Lamine Yamal.