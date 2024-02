Câmaras do Dragão Arena desviadas 'propositadamente' durante confusão da AG do FC Porto

Avança o 'Tribuna Expresso' este sábado que o FC Porto recusou ter segurança policial na Assembleia Geral de 13 de novembro no Dragão Arena, não alertando a PSP para os distúrbios que aí ocorreram, mesmo estando uma patrulha da polícia no exterior do recinto.Segundo o semanário, durante os momentos mais tensos na AG, em que os ânimos aqueceram com várias agressões físicas e arremessos de objetos, "alguém desviou propositadamente as câmaras de CCTV do pavilhão que ficaram apontadas para um local onde nada se passava".