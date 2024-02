Candidatura de Villas-Boas lembra Artur Jorge: «A sua visão, paixão e excelência serviram de inspiração para muitos»

A candidatura 'Só há um Porto', liderada por André Villas-Boas, deixou uma nota de condolências pelo falecimento de Artur Jorge , antigo jogador e treinador do FC Porto."Artur Jorge deixou uma influência profunda no mundo do futebol, tanto em Portugal como internacionalmente, deixando um legado eterno. Foi um verdadeiro pioneiro ao conduzir o FC Porto à conquista do título europeu de clubes em 1987, um feito histórico para o clube. Além disso, ao longo de sua trajetória no FC Porto, conquistou três Campeonatos Nacionais, três Supertaças Cândido de Oliveira e uma Taça de Portugal. A sua visão, paixão e excelência, como jogador e treinador, serviram de inspiração para muitos, deixando uma marca indelével no desporto que tanto amava", pode ler-se numa nota que termina com André Villas-Boas a enviar "as mais sinceras condolências, reconhecendo e agradecendo os anos de dedicação ao serviço do FC Porto".