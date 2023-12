Conceição espera contar com Pinto da Costa no clássico: «Basta o seu silêncio ou presença para ser importante»

Sérgio Conceição falou este domingo sobre a situação de Pinto da Costa, que passou a noite no hospital depois de ter sofrido um acidente de viação "Presidente? Estive em contacto com o doutor Carlos Magalhães até tarde e parece-me que está a recuperar. Os meus votos é que recupere rápido e possa acompanhar a equipa amanhã em Alvalade para ser o elemento importantíssimo, tal como tem sido, e que nos acompanha sempre em todos os jogos. Basta o seu silêncio ou a sua presença para ser importante. Espero que esteja presente amanhã, é a minha vontade", disse o treinador do FC Porto na antevisão ao jogo com o Sporting, marcado para segunda-feira, às 20h15, no Estádio José Alvalade.E acrescentou: "Está um bocadinho inchado do nariz, mas acho que não se importava de sofrer o que sofreu para ganharmos em Alvalade. Isto é uma brincadeira sem graça para ele, mas penso que está a recuperar e já teve alta esta manhã".